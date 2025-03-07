Москва, 7 марта, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудил с сербским коллегой Александром Вучичем укрепление стратегического партнерства между странами. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства, в основе которого духовные, культурные и исторические связи народов двух стран», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Стороны также рассмотрели практические вопросы сотрудничества в различных областях, в первую очередь — в сфере энергетики. Вучич подтвердил, что приедет в Москву на торжества в честь Победы в Великой Отечественной войне. В параде на Красной площади также будет участвовать подразделение Вооруженных сил Сербии.

Как передавало ИА Регнум, Вучич ранее 7 марта рассказал, что в беседе с Путиным обсудил все важные двусторонние вопросы сотрудничества между странами. Сербский президент отдельно отметил, что они в том числе говорили о поставках газа и американских санкциях против компании «Нефтяная индустрия Сербии».

Ранее Путин назвал РФ и Сербию духовно близкими странами. На протяжении веков сербы были самым надежным союзником России, подчеркнул президент. Он также отметил особый характер отношений между государствами.