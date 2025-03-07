Москва, 7 марта, 2025, 16:21 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про юбки из янтаря, ажиотаж на уральских стриптизёров и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

АО «Калининградский янтарный комбинат»

Центральный федеральный округ

Москвич пытался похитить свою жену, которая решила с ним развестись. Он напал на неё с кулаками на улице, заставил сесть в машину и увёз. Но недалеко: машину остановили сотрудники ДПС. Москвичка отправилась в больницу, муж — в полицейский участок, пишет «Москва сейчас». Не самый лучший способ спасти брак.

49-летний костромич так разозлился на медлительность сотрудников почты, что позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся взрыве в отделении. «Будь в курсе» передает, что своим звонком он хотел наказать работников почты, но его действия ожидаемо признали ложным сообщением об акте терроризма. Возбуждено уголовное дело.

Пока в Воронеже еще лежит снежок, дворник решил поздравить женщин с 8 марта и написал во дворе большими буквами, чтобы было видно из окон: «Дорогие женщины с прасдником». «Черноземец» считает: неважно, что написано с ошибкой; важно, что от души. Жительницы дома уверяют, что им все нравится.

Неожиданный факт: в Белгородской области на 40 процентов выросло число браков. «Белгородчина» сообщает, что в некоторых районах впору говорить про свадебный бум. Количество браков увеличилось в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Северо-Западный федеральный округ

Новый признак весны в Санкт-Петербурге: на улицы вернулись самокаты. «Ночной губернатор» считает, что давно пора делать какие-то культурно-массовые мероприятия на открытие и закрытие сезона кикшеринга. Можно по примеру Масленицы сжигать соломенное чучело самоката.

В ТРК на окраине Петербурга ночью проник мужчина, открыл пожарный шланг и затопил целый этаж. Пострадали несколько витрин торговых лавок: магазин сумок, пекарня, стойка по продаже мороженого. Хулиган задержан, знает «Питерач». Возможно, причина преступления — тоже близость весны и известные обострения.

В Калининграде сделали платье, в котором ткань полностью заменена янтарем возрастом 50 миллионов лет. «СЗФОшная» рассказывает, что платье состоит из 1260 прозрачных пластин янтаря. Кроме платья, представлены другие образцы одежды с янтарем для женщин и мужчин: юбки, пиджаки и блузки.

Приволжский федеральный округ

Житель Башкирии догадался принести наркотики в суд. «Моя Уфа» пишет, что мужчина пришел на заседание в статусе подсудимого. На входе его осмотрели и нашли в кармане полиэтиленовый сверток с порошком желтого цвета. Задержали. Теперь у мужчины ещё одно уголовное дело.

Из Салавата пришла история, больше похожая на анекдот: городские службы ловили кабана, который забежал в город. Ловили сетями и никак не могли поймать. «Башкирский домовой» передает, что спустя несколько часов получилось ловко накинуть сеть, и животное вернули в лес.

Южный федеральный округ

В Волгограде предложили поставить памятник жертвам инфоцыган: в виде огромного мамонта. Вероятно, из-за известной присказки: «Лох не мамонт, лох не вымрет». На табличке хотят написать памятку, как не стать жертвой мошенников, сообщает V1.ru.

Тем временем в Ростовской области начали восстанавливать памятники воинам Великой Отечественной войны. «Ростов-на-кону» удивляется, что инициативу проявила… прокуратура. Проведенная ею проверка показала, что мемориалы в хуторах Болдыревке и Дарьевке находились в плохом состоянии, устранять нарушения чиновники не спешили и взялись за работы только после требования прокуратуры и заявления в суд.

В Краснодаре женщина ночью громко слушала музыку, а когда к ней пришел с жалобой сосед, напала на него с вилкой. Суд рассмотрел конфликт и назначил даме год исправительных работ. «Кубанская телега» пишет, что в суде воинственная дама извинилась, но сосед извинения не принял.

Северо-Кавказский федеральный округ

По Ставрополью пронесся первый весенний ураган. «Ставропольская телега» пишет, что ветер сорвал с одной из пятиэтажек балкон. То ли балконы в Ставрополе хрупкие, то ли ветра сильные.

Уральский федеральный округ

В Сургуте неожиданно случился ажиотаж на стриптизёров. Причина — 8 марта. «Ханты, деньги, нефтевышки» удивляется, что самый популярный у заказчиков образ — полицейский. Программа стоит примерно тысячу рублей за одну минуту.

Сибирский федеральный округ

В Рубцовске мужчина украл деньги, чтобы вылечиться от алкоголизма, но в итоге все пропил. Его грустную историю пересказывает «Инцидент Барнаул». Похититель был пьян, проник в магазин стройматериалов, где раньше работал, и вытащил из сейфа 400 тысяч. Хотел оплатить лечение в реабилитационном центре, который находился в соседнем городе. Но пока ехал, все пропил.

Мужчина сообщил о минировании самолёта Иркутск — Братск после того, как ему приснился сон. IrCity.ru пишет, что накануне сновидения мужчина злоупотребил алкоголем. Проснувшись, написал о минировании в службу аэропорта. Вину уже признал, раскаялся.

Дальневосточный федеральный округ

В космос — на паровозе! «Хабаровские терки» узнали, что вернулись железнодорожные туры из Хабаровска на космодром Восточный. «Под звяканье ложечки в стакане можно с комфортом добраться до Амурской области, затем высадиться на станции Циолковский, организаторы помогут оформить пропуск, и доехать непосредственно до одной из знаменитейших дальневосточных локаций».

Магаданцу грозит административная ответственность за попытку прогреть автомобиль. «Смотровая вышка» сообщает, что морозным утром житель решил прогреть автомобиль, протянул электрический кабель из квартиры к двигателю автомобиля. Через полчаса машина загорелась.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.