Москва, 7 марта, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая из-за убытков продала франшизу «Едим дома», по которой работают ряд закусочных, а также производят товары. Об этом 7 марта сообщил Telegram-канал Mash.

Владимир Федоренко/РИА Новости Юлия Высоцкая

«Телеведущая вышла из «ООО Ритейл», которое занималось ее франшизой. При этом от записей передач «Едим дома» Юлия не отказывается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выручка бренда начала падать в середине 2022 года, а в 2023 году чистый убыток организации составил 99 тыс. рублей. Это произошло после распространения в интернете роликов, где у Высоцкой горит шашлык и как она в блендере измельчает морепродукты вместе с панцирями.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2025 года в Арбитражный суд Москвы подали иск о взыскании 100 тыс. рублей с ООО «Едимдома. ру», которое владеет кулинарным интернет-проектом Высоцкой. Автором обращения стала организация, специализирующаяся на защите авторских прав. Суть претензий не указана.