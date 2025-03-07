Вашингтон, 7 марта, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что цвет его кожи является причиной, по которой спутниковая связь Starlink не работает в ЮАР.

Иван Шилов ИА Регнум

Маск прокомментировал слова южноафриканского предпринимателя о том, что в ЮАР принято 140 законов, направленных против светлокожего населения.

«Starlink не разрешено функционировать в Южной Африке, потому что я не чёрный», — написал он в соцсети X.

Весной 2024 год Starlink прекратила работу в ЮАР, потому что компания не смогла получить нужную лицензию от властей. В стране есть требование, согласно которому минимум 30% проходящей лицензирование компании должны принадлежать представителям социальных групп, подвергавшихся дискриминации.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля южноафриканская политическая партия «Борцы за экономическую свободу» (EFF) послала Маска к чёрту за то, что он призвал объявить преступником лидера EFF Джулиуса Малему.

Так партия отреагировала на то, что Маск обвинил Малему в расизме и призывах убивать белых людей. Бизнесмен также призывал объявить южноафриканского политика международным преступником.