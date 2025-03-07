Варшава, 7 марта, 2025, 16:08 — ИА Регнум. В польский парламент поступил законопроект о внесении поправок в конституцию для повышения расходов на оборону. Об этом 7 марта заявил президент страны Анджей Дуда.

Jakob Ratz/Global Look Press

«Я решил подготовить и передал спикеру сейма поправку к конституции, которая устанавливает как минимум 4% ВВП в год на оборону в Польше», — сообщил он на брифинге.

Такие изменения в конституции, по его словам, могут гарантировать устойчивое финансирование обороны и укрепить национальную безопасность страны.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Евросоюз согласовал план милитаризации стран-участниц на сумму €800 млрд по предложению Еврокомиссии. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, большую часть средств нужно привлечь из бюджетов европейских государств для увеличения оборонных расходов на 1,5% от ВВП. На следующий день у агентства Bloomberg вышла статья, в которой указывалось, что оборона ЕС без американской помощи развалится за несколько недель в случае гипотетического конфликта.

Кроме того, 22 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала лидеров стран союза нарастить расходы на оборону за счет сокращения финансирования образования и здравоохранения. Она также призвала европейские страны готовиться к якобы возможной войне с Москвой.

Летом прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал абсурдными заявления о гипотетических планах России напасть на европейские страны. Он отметил, что антироссийская истерия раздувается исключительно для того, чтобы оправдать увеличение военных расходов и гонку вооружений.