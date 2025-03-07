Санкт-Петербург, 7 марта, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Мальчик попал под колеса машины в Санкт-Петербурге. Отец ребенка успел вовремя среагировать, но уберечь сына помешал капюшон на заклепках, сообщил 7 марта Telegram-канал Baza.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ребенок выбежал на проезжую часть в районе Херсонской улицы. Отец схватил малыша за капюшон, однако тот оторвался, и мальчик попал под колеса кроссовера.

По заявлению канала, ребенок находится в больнице, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля в Новой Москве девушка на Audi сбила 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе, ребенок оказался в реанимации. За рулем иномарки была 26-летняя девушка, она не успела затормозить перед переходом. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).