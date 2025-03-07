Киев, 7 марта, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Украина не может наладить диалог с Россией, потому что та якобы требует капитуляции. Об этом 7 марта заявил советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк.

Efrem Lukatsky/AP/TASS

«С Россией невозможно ни о чем договориться. Она ставит условия, подразумевающие капитуляцию», — сказал он в интервью журналу Le Point.

Подоляк подчеркнул, что Киев не может принять подобные условия, поэтому у страны не остается выбора, кроме как продолжать военные действия. Делать это необходимо даже без помощи США, добавил советник.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе встречи в Белом доме. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, американский лидер высказался о «неминуемом» перемирии, а Зеленский, напротив, заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться.

После того как США приостановили военную помощь Киеву, Зеленский выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа». Также он заявил, что готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал не верить словам украинского политика. Он отметил, что в силах Зеленского было заключить мирное соглашение еще три года назад. Глава киевского режима не захотел вести мирный диалог и предпочел путь уничтожения украинского народа, подчеркнул парламентарий.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Вместе с этим глава государства отмечал, что возможно вести диалог об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения президентского срока в мае 2024 года.