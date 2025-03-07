Лондон, 7 марта, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Россия считает неприемлемым возможное создание военных баз Великобритании на территории Украины, так как это будет развертыванием инфраструктуры НАТО. Об этом 7 марта заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Vadim Ghirda/AP/TASS

Дипломат сообщил, что британская сторона планирует создать коалицию стран в поддержку киевского режима, теоретически предполагающую отправку войск этих государств на территорию Украины после окончания вооруженного конфликта.

Келин уточнил, что при таком варианте развития ситуации Британии было бы необходимо построить две морские базы — на Азовском и Черном морях, что является давней мечтой Лондона.

«Об этом речь шла весьма давно. Все это нам совершенно неприемлемо, поскольку это будет означать в том числе развертывание натовской инфраструктуры на территории Украины», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal 23 февраля написала, что Британия и Франция намереваются направить 30 тыс. «миротворцев» на Украину в случае достижения мирного соглашения между сторонами конфликта. Вместе с тем чиновники Евросоюза признали, что без помощи США план Европы по отправке миротворцев на Украину ожидает «тернистый путь».

Газета Inews 7 марта сообщила, что в Лондоне допускают участие британских истребителей для обеспечения нужд противовоздушной обороны украинских формирований. Перед этим газета Guardian опубликовала документ инициативы SkyShield («Небесный щит»), в котором военные стран Запада предложили использовать военную авиацию ЕС для таких целей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта подчеркнула, что Россия не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении украинского конфликта. Она добавила, что Москва считает истинным намерением выступающих за временное перемирие Франции и Великобритании предоставление передышки киевскому режиму, чтобы не допустить обвала фронта украинской армии.

Ранее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военный контингент стран ЕС на Украине будет означать прямую войну европейских государств с Россией. Он добавил, что Москва не будет просто наблюдать за размещением на территории Украины воинских контингентов НАТО.