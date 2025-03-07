Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 7 марта, 2025, 15:57 — ИА Регнум. В Эвенкийском районе Красноярского края создадут уникальную онлайн-библиотеку по кетскому языку, изучат ихтиофауну реки Подкаменная Тунгуска, а также оценят популяции хищников в лесах региона. Проекты состоятся в рамках грантов, выделенных Восточно-Сибирской нефтегазовой компанией (ВСНК, дочернее общество «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Эвенкии пройдут этнографические и экологические исследования

Эвенкия — территория проживания коренных народов Севера — эвенков, кетов, якутов, долган и эвенов. Языки коренного населения региона оказались под угрозой исчезновения. В частности, кетским языком, который является единственным сохранившимся представителем енисейской языковой семьи, владеют всего около шести процентов кетов.

Для сбора лингвистического и фольклорного материала эксперты проведут опросы носителей языка и оцифруют сохранившуюся информацию о кетском языке. На основе этих материалов они создадут первую кетскую онлайн-библиотеку и уникальный кетско-русский переводчик. Важным инструментом сохранения этого древнего языка станет работа со школьниками. Новые информационные ресурсы будут нацелены на студентов-педагогов и учителей начальных классов, которые смогут передать знания о кетском языке и культуре школьникам.

Второй проект, получивший грантовую поддержку ВСНК, связан с оценкой состояния ихтиофауны реки Подкаменная Тунгуска. Изучение популяций рыб имеет большое значение для коренных народов Севера. Ученые государственного природного биосферного заповедника «Центральносибирский» проанализируют биологические характеристики рыб, а также проведут цитогенетическое исследование и опрос местного населения. Результаты исследования позволят оценить наличие и влияние стрессовых факторов в среде обитания промысловых рыб.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Эвенкии пройдут этнографические и экологические исследования

В лесах Эвенкии обитает более 20 видов млекопитающих. Среди них — шесть крупных хищников. В рамках третьего проекта, получившего грант ВСНК, сотрудники Государственного природного заповедника «Тунгусский» проведут оценку влияния состояния лесного массива на численность медведя, волка, соболя, а также рыси — нового вида для региона.

Грантовая программа ВСНК действует с 2014 года. За это время предприятие поддержало 32 научные работы, среди которых проекты по сохранению эвенкийского языка, реконструкция Этно-педагогического центра в п. Тура, возрождение исчезающей породы эвенкийской аборигенной лайки.

Благодаря грантовой поддержке ВНСК в 2020 году была выпущена Красная книга Эвенкии, в которой представлены 45 редких и малочисленных животных. В 2024 году учеными Сибирского федерального университета был актуализирован список редких видов животных региона. Лингвисты создали пособие для школьников по изучению культуры и языка уникального народа кето, выпустили электронную версию эвенкийско-русского словаря «Эведы-лучады турэрук», монографию «Новые проекты для возрождения эвенкийского языка и культуры».