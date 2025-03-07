Казань, 7 марта, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный в зале «Казань Экспо» на 21 марта, отменили. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба площадки.

Софья Сандурская/ТАСС Певица Лолита Милявская

«Уважаемые посетители, мы вынуждены сообщить, что концерт певицы Лолиты на территории МВЦ «Казань Экспо» не состоится», — говорится в объявлении.

Причину отмены выступления не сообщили. Также нет сведений, будет ли концерт перенесен на другое время. Продажа билетов при этом на сайте площадки не остановлена.

Как передавало ИА Регнум, в январе Милявская заявила о намерении подать жалобу в СК на общественников, которые преследуют ее и требуют отмены концертов в разных городах. Против ее шоу выступает организация «Русская община». Поводом для этого стали участие певицы в «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор» и заявления в украинской передаче 2012 года о «клятых москалях».

Против концертов Лолиты также высказывалась депутат Законодательного собрания Елена Пензина. Она критикует артистку, обвиняя в недопустимом отношении к спецоперации на Украине. Милявская предложила выяснить отношения «по-мужски» на концерте. Депутат на это ответила, что проигнорирует выступление.

Ранее Милявскую раскритиковали в социальных сетях за старую публикацию с поздравлениями главе киевского режима Владимиру Зеленскому в связи с победой на президентских выборах на Украине в 2019 году. Певица заявила, что волна критики в ее адрес поднялась в результаты работы украинской стороны, заинтересованной в разжигании внутрироссийских конфликтов.