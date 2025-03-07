Вашингтон, 7 марта, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе Исламской Республики.

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«Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, Иран не должен получить ядерное оружие. Он выразил надежду, что Тегеран пойдёт на переговоры с Вашингтоном.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Bloomberg написало, что администрация Трампа попросила Россию выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва согласилась. Отмечалось, что Вашингтон хочет обсудить с Тегераном ядерную программу Исламской Республики и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта заявил, что тема Ирана была затронута в ходе переговоров представителей России и США в Эр-Рияде 18 февраля, однако ее не обсуждали детально. Он также отметил, что проблемы Вашингтона и Тегерана должны решаться исключительно путем переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению своего коллеги из Ирана Аббаса Аракчи 25 февраля посетил Тегеран с рабочим визитом. Стороны в том числе обсудили отношения между странами, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

В мае 2018 года Трамп во время своего первого президентского срока подписал указ о выходе США из сделки по иранской ядерной программе. Его администрация также ввела санкции против энергетического, нефтехимического и финансового секторов Ирана.