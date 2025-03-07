Вена, 7 марта, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Франция может разместить свое ядерное оружие в других европейских странах. Об этом 7 марта заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Доминик Бутен/РИА Новости

«Передавать [ядерное оружие] она точно не может. Это запрещено договором о нераспространении. Разместить — да, это возможно», — сообщил дипломат.

Однако Ульянов отметил, что не видит в этом смысла, так как есть ядерный зонтик США, и американское оружие размещено в шести странах, в том числе в Германии. При этом президент США Дональд Трамп пока что не заявлял о намерении Вашингтона вывести ядерное оружие, подчеркнул он.

«Франция не самая крупная ядерная держава. Так что у меня впечатление, что это просто какие-то политические игры. Но они тоже могут претвориться в жизнь. И этого нельзя исключать», — поделился мнением Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».

Как передавало ИА Регнум, 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон публично назвал Россию «угрозой» для страны и Европы в целом. Он также призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза.

Ранее газета The Daily Telegraph упоминала, что в случае если Вашингтон решит сократить военное присутствие в Европе, то Париж может разместить на территории ФРГ истребители с ядерным оружием. В ответ на подобное заявление лидер партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен указала, что Франция не должна делиться ядерным сдерживанием или делегировать его другим странам. Кроме того, США остаются французским союзником, добавила она.

Затем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ядерная риторика французского лидера представляет собой угрозу в адрес Москвы. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что абстрагироваться от европейских ядерных арсеналов в диалоге США и РФ по ядерному разоружению невозможно.