Москва, 7 марта, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Россия лучше всего подходит для того, чтобы содействовать достижению компромиссов в случае проведения переговоров по ядерной программе Ирана. Об этом 7 марта заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Алексей Никольский/РИА Новости

По словам Ульянова, Россия всегда говорила о том, что у нее имеется свой вклад в разрешение вопроса об иранской ядерной программе.

«На основании опыта, а я возглавлял российскую делегацию на переговорах по восстановлению СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана] в 2021–2022 годах, я могу уверенно сказать, что Россия подходит лучше кого бы то ни было для того, чтобы содействовать достижению компромиссов. У нас это получается лучше, чем у кого бы то ни было. Это действительно так», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по приглашению своего коллеги из Ирана Аббаса Аракчи 25 февраля посетил Тегеран с рабочим визитом. Среди прочего стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Агентство Bloomberg написало, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась к России с просьбой выступить посредником в переговорах с Ираном и в Москве на это согласились. Уточнялось, что американская сторона намерена обсуждать с Тегераном его ядерную программу и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 7 марта обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали урегулирование вокруг иранской ядерной программы. В ходе встречи стороны зафиксировали настрой на дальнейшее укрепление координации в русле решений руководства двух стран.