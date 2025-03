Москва, 7 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность неправительственной организации (НПО) «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» (АРЭМ) из Латвии. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Как отмечает Генпрокуратура, НПО зарегистрировали в Риге в 2018 году граждане Латвии, которые регулярно взаимодействуют с литовской НПО «Форум свободной России» (организация, признанная в РФ нежелательной).

По данным ведомства, на ресурсах АРЭМ публикуют экстремистские материалы.

«Участники НПО открыто призывают к антигосударственным протестам, дискредитируют органы власти нашей страны, оправдывают совершение террористических актов», — говорится в сообщении прокуратуры.

В том числе организация публикует в Сети от имени председателя правления негативные материалы о Вооруженных силах России. Кроме того, НПО распространяет призывы к протестам в период выборов в РФ, поддерживает антироссийские санкции.

На этом основании Генпрокуратура решила признать организацию нежелательной в РФ.

3 марта надзорное ведомство признало деятельность двух неправительственных организаций из Бельгии нежелательной на территории России. В список нежелательных попали НПО Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежное крыло European Liberal Youth. В Генпрокуратуре отметили, что Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party является одной из наиболее антироссийски настроенных политических сил на территории Евросоюза. НПО последовательно дискредитирует внутреннюю и внешнюю политику России. Органы власти РФ организация обвиняет в нарушении демократических принципов, прав и свобод граждан.