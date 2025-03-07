Хабаровск, 7 марта, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Следственное управление СК России по Хабаровскому краю изымет документацию в мэрии города после скандала с вручением государственных жилищных сертификатов. Об этом ИА Регнум рассказали в краевом СК.

Администрация Хабаровска Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на вручении жилищных сертификатов

В мэрии города от комментариев отказались, заявив журналистам ИА Регнум, что все уже ушли праздновать 8 Марта.

5 марта в социальных сетях разгорелся скандал с выдачей государственных жилищных сертификатов в Хабаровске. В конце февраля мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил сертификаты 29 молодым семьям. Местных жителей возмутило, что на некоторых фотографиях с торжественного мероприятия, размещенных на сайте мэрии города, присутствуют женщина в хиджабе и мужчины с густой бородой. Пользователи Сети предположили, что сертификаты могли быть вручены иностранным гражданам, и возмутились этим. На фоне скандала СУ СК России по Хабаровскому краю начало проверку по данному факту.

В краевом следкоме журналистам ИА Регнум сообщили, что в ближайшее время следственные органы изымут у администрации Хабаровска всю документацию, связанную с процессом вручения государственных жилищных сертификатов.

«В рамках проверки запрошены документы, касающиеся выдачи сертификатов, в целях их юридической оценки, проводятся следственные и иные процессуальные действия для установления обстоятельств случившегося», — сообщили ИА Регнум в пресс службе СК РФ по Хабаровскому краю.

Администрация Хабаровска

Примечательно, что 4 марта мэр Хабаровска Сергей Кравчук разместил в своих социальных сетях фотографии с прошедшего мероприятия. Внимательные горожане заметили, что на опубликованных мэром снимках исключительно семьи славянской внешности, при этом семьи, которые вызвали вопросы у горожан и следственных органов, в фотоподборке отсутствуют.

Жители города стали активно задавать вопросы и публиковать фотографии с этими семьями под публикацией мэра, а также на странице администрации Хабаровска. Вскоре мэр Кравчук отключил возможность оставлять комментарии к постам в Telegram-канале, а фотографии на сайте администрации, по словам местных жителей, убрали.

Журналисты ИА Регнум пытались связаться с представителями мэра и администрации Хабаровска, чтобы получить комментарий по ситуации, но в рабочее время на звонки никто не отвечал. Только к концу рабочего дня в приемной администрации города взяли трубку, но отказались комментировать ситуацию, сообщив, что рабочий день у них уже закончился и они всем коллективом пошли праздновать 8 Марта.

«У нас уже 17 вечера. Все ушли домой праздновать. Я не могу вам ничего прокомментировать по ситуации» — заявили в приемной администрации Хабаровска.

Стоит отметить, что в социальных сетях администрации Хабаровска появилось сообщение с угрозой всем СМИ, которые освещают данную историю. Мэрия города заявила, что проводит мониторинг сети «Интернет» и ищет всех, кто «разжигает межнациональную рознь».

«Администрация Хабаровска проводит мониторинг материалов, распространяемых в сети «Интернет», о вручении молодым семьям свидетельств о праве на получение выплат на приобретение или строительство жилья. Результаты мониторинга будут переданы в прокуратуру для проведения проверки на предмет разжигания межнациональной розни» — говорится в сообщении.

Примечательно, что ранее мэр Хабаровска заявлял, что оказание помощи молодым семьям — важная задача для администрации города и особое внимание будет уделяться семьям участников СВО.

«Оказание помощи молодым семьям важная задача федерального проекта «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья». Начиная с 2011 года более тысячи хабаровских семей улучшили свои жилищные условия. Важным изменением в 2025 году стало появление новой льготной категории семей участников СВО. Они составят 30% от общего числа участников в списках наряду с многодетными семьями», — сообщал Кравчук.

Однако местные жители заметили, что годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий, живут в аварийных домах и обещанная помощь им не оказывается.

Соцсети

«У меня дочь в 29 лет стала вдовой с двумя малолетними детьми. Муж погиб на СВО. Живёт на съёмной квартире. Она с детьми прописана у меня. Дом признан аварийным. И я думаю, мэру глубоко плевать на нас», — пишет местная жительница Ольга (имя изменено).

Соцсети

«У меня дочь инвалид, когда она ещё была маленькая, я обращалась по инстанциям, чтоб её хоть в очередь на положенное жильё поставили, везде отфутболили», — пишет жительница Хабаровска Ирина (имя изменено).

«Сегодня же подаю заявления в СК и прокуратуру на действия мэра Хабаровска. Вы — неуважаемая мэрия Хабаровска», — указала жительница города Светлана (имя изменено).

В настоящий момент СК России по Хабаровскому краю проводит проверку, которая установит законность получения жилищных сертификатов. 7 марта глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о возможных нарушениях при предоставлении жилищных сертификатов семьям с миграционной историей в Хабаровске.