Белград, 7 марта, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным продление договора о поставках газа из РФ.

Павел Львов/РИА Новости

«У нас была хорошая, предметная, осмелюсь сказать, беседа по всем важным двусторонним вопросам нашего сотрудничества. Мы говорили о политическом сотрудничестве, о необходимости продолжения работы правительственных комиссий по восстановлению нашего товарооборота и дальнейшему совершенствованию экономического сотрудничества», — процитировало главу государства сербское издание Novosti.

Вучич отметил, что обсудил с Путиным вопрос о том, как заключить договор о газоснабжении до 31 мая. Также главы государств затронули тему американских санкций в отношении «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).

Как передавало ИА Регнум, в ноябре администрация президента США Джо Байдена расширила свой антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции попали 100 юридических и физических лиц, в том числе Газпромбанк и шесть его зарубежных дочерних структур.

В результате Путин отменил обязательство платить за российский газ только через Газпромбанк. Согласно новому документу, уполномоченные банки теперь могут зачислять средства в рублях, которые поступили от третьих лиц, в качестве оплаты иностранными покупателями поставок голубого топлива.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин 6 декабря рассказал об увеличении Белградом закупки газа из России, данное решение касается только зимнего периода, и позднее страны планируют заключить новое соглашение. Он добавил, что уверен в отсутствии разногласий по этому вопросу, однако существует вероятность возникновения сложностей с оплатой поставок.