Москва, 7 марта, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Молодой человек выпал из окна многоэтажного дома на Молодежной улице в Москве и пробил крышу люксового китайского авто. Об этом 7 марта сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, мужчина скончался. В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства случившегося.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что от удара крыша авто за 5 млн рублей буквально смялась. Кроме того, в машине лопнуло заднее стекло. На месте работают специалисты МВД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля житель Владимира упал с 18-го этажа на крышу припаркованной машины и выжил. Инцидент произошел на проспекте Строителей. Отмечалось, что мужчину аккуратно сняли с авто и госпитализировали.