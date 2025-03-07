Вологда, 7 марта, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Продажи алкоголя в Вологодской области за несколько дней упали на треть после введения дополнительных ограничений на время торговли спиртным. Об этом 7 марта сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Роман Пименов/ТАСС

В регионе с 1 марта в будни розничную продажу алкоголя разрешили только с 12:00 до 14:00. В выходные дни режим торговли спиртным остался прежним. Новые ограничения также не коснулись пунктов общепита, говорится в материале RT.

Ранее Филимонов отметил, что власти постарались минимизировать неудобства для ответственных потребителей.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли нововведение о сокращении времени продажи алкоголя почти единогласно, воздержался один человек. Минздрав РФ поддержал инициативу региона по снижению объемов потребления алкоголя.

3 марта депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил, что разработал законопроект о запрете продажи алкоголя по воскресеньям. По его мнению, эта мера будет способствовать увеличению времени общения граждан с близкими, а также повышению рождаемости. Политик считает, что один день в неделю нужно посвящают общению с семьей, спорту или хобби.