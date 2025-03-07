Пекин, 7 марта, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Пекин и Киев подписали два протокола об экспорте украинской сельскохозяйственной продукции в КНР. Об этом 7 марта сообщило Центральное телевидение Китая.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что стороны открыли каналы для поставок гороха и выловленных в дикой природе продуктов водного промысла.

Протоколы были подписаны 6 марта послом Китая на Украине Ма Шэнкунем и главой украинской госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей Сергеем Ткачуком.

«Сотрудничество Китая и Украины в сельскохозяйственной сфере является взаимодополняющим, оно имеет большой потенциал. КНР готова и дальше укреплять соответствующее сотрудничество с Украиной на благо народов двух стран», — заявил Ма Шэнкунь.

Он отметил, что подписание протоколов расширит сотрудничество в торговле сельскохозяйственной продукцией и «обогатит смысл стратегического партнерства Китая и Украины».

Как передавало ИА Регнум, 5 марта посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Китай будет стоять до конца в торговой, тарифной или любой другой войне с США. В диппредставительстве отметили, что Вашингтону стоило начать конструктивный диалог с Пекином.

3 марта американский лидер удвоил пошлины на товары из Китая — с 10% до 20%. В указе американского лидера уточняется, что такие меры приняты в связи с «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов», включая фентанил, в США.

17 февраля депутат Верховной рады Максим Бужанский предложил заключить с Китаем соглашение по полезным ископаемым. По его словам, Киеву следует предложить Китаю такое соглашение с гарантиями безопасности, а потом сравнить китайские условия с американскими.