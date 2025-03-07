Белград, 7 марта, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил свой визит в Москву 9 мая для участия в мероприятиях к 80-летию Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Очень хороший разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества и подтверждение предстоящей 9 мая встречи в Москве», — написал Вучич в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также назвал отличной и содержательной свою беседу с президентом России.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что сербский лидер собирается посетить мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Позднее, 28 февраля, стало известно, что Сербия собирается направить почетный караул для участия в параде Победы 9 мая в Москве.

В октябре 2024 года, в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда от войск нацистской Германии, Вучич на русском языке произнес речь о союзе сербов и россиян в борьбе с фашизмом.

На мероприятия в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москву также приедут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин. Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров стран организации на празднование 80-летия Победы.