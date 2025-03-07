Московская область, 7 марта, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в Красноармейске детей, съевших китайское соевое мясо. Об этом 7 марта сообщили в главном управлении СК РФ по Московской области.

Прокуратура Московской области

Установлено, что 6 марта несколько пятиклассников, будучи в школе, попробовали сделанные в Китае снеки. Вскоре они почувствовали себя плохо и были госпитализированы с симптомами отравления. Их жизни ничего не угрожает.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление несовершеннолетних», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители и специалисты осмотрели место, где приобреталась продукция, изъяли видеозаписи с камер и нереализованную партию товара вместе с сертификатами соответствия. Павильон закрыли и опечатали.

По информации региональной прокуратуры, шесть детей попробовали соевое мясо со вкусом краба, принесенное одной из школьниц. При открытии почувствовали резкий запах перца, но съели продукт.

Как сообщало ИА Регнум, в марте пять посетителей отравились в кафе китайской кухни в Благовещенске. Заведение закрыли. Эксперты выявили более 2 т сырья и полуфабрикатов неизвестного происхождения и ряд других серьезных нарушений. Все эти продукты утилизированы.

В конце февраля в одной из школ Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой отравились 25 детей. В ходе проверки было установлено, что при организация питания в учебном заведении нарушались санитарно-эпидемиологические нормы.