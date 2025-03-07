Вашингтон, 7 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Армии стран Евросоюза в случае гипотетического конфликта без поддержки со стороны США смогут продержаться в течении только нескольких недель. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские военные чиновники считают, что в случае вооруженного конфликта без помощи США запасы авиационных ракет начнут быстро истощаться, боеприпасы могу закончиться за несколько дней, а средства противовоздушной обороны (ПВО) окажутся не в состоянии обеспечить достаточное прикрытие для проведения наземных военных операций, отмечается в материале.

По словам авторов публикации, европейские страны также зависят от американских разведданных и логистики. Из-за этого наращивание затрат на производство оружия не решит проблему, потребуется много времени, так как Европе необходимо выстроить собственную систему обороны.

«Из-за нехватки военных, ПВО и боеприпасов передовые оборонительные линии континента способны сдерживать [гипотетическое] наступление России в течение нескольких недель в лучшем случае без США», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро, который был предложен Еврокомиссией. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, основную часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств, повысив расходы на оборону на 1,5% от ВВП.

Ранее в этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений, якобы начатую Россией, и победить в ней. Он также заявил, что у жителей ЕС нет поводов для оптимизма, и заявил о якобы необходимости немедленной милитаризации Европы.

В январе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала ЕС значительно нарастить расходы на оборону. По ее мнению, это нужно делать за счет сокращения затрат на образование и здравоохранение. Каллас также призвала Европу готовиться к возможной войне с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о якобы планах России напасть на Европу. Глава государства подчеркивал, что антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений.