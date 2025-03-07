Киев, 7 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 7 марта подтвердил первое применение на Украине французских истребителей Mirage-2000.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Для защиты украинского неба сегодня были задействованы самолеты F-16 и предоставленные Францией Mirage-2000», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские средства противовоздушной обороны отражали массированный удар утром 7 марта. Первое применение Mirage-2000 также подтвердили в генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля глава французского минобороны Себастьян Лекорню сообщил о прибытии на Украину первой партии истребителей Mirage-2000. Он уточнил, что французы несколько месяцев обучали украинских пилотов управлять этими самолетами.

На следующий день после заявления Лекорню, американский журнал Military Watch Magazine написал, что поставленные ВСУ французские Mirage по основным характеристикам уступают боевым самолетам ВС России — Су-30СМ и Су-35С. В итоге украинские пилоты начнут избегать столкновения с российскими истребителями в воздухе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отправку французских истребителей на Украину, заявив, что такая военная помощь лишь сильнее загоняет вооруженный конфликт в тупик. Она пояснила, что созданный странами Запада киевский режим требует все больших финансовых вложений и оружия, в то время как поражение Украины становится все более очевидным.