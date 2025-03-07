Москва, 7 марта, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Армению, скорее всего, не исключат из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если она к январю 2026 года не выплатит взносы, но члены объедения рассмотрят разные сценарии. Об этом 7 марта заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

Сергей Кузнецов/РИА Новости

«Может возникнуть к 1 января ситуация, что два года неплатежа, страны могут рассмотреть разные сценарии», — процитировало его «РИА Новости».

При этом Панкин добавил, что он надеется на лучшее. ОДКБ ведет диалог с Арменией, в том числе по региональной и международной повестке.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян в марте 2024 года сообщил о возможном выходе республики из ОДКБ. В мае он заявил, что две страны, входящие в ОДКБ, участвовали в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. Он не пояснил, какие страны имеет в виду, и не привел никаких доказательств.

В декабре Пашинян объявил, что Армения не считает себя членом ОДКБ. По его мнению, была пройдена точка невозврата. Он также отказался от права вето страны в организации.

Также в декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения фактически вышла из ОДКБ, а официально не сделала этого, так как не получила отмашки от США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе 2025 года сообщил, что Армения официально не заявляла, что намерена выходить из организации.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя позицию Еревана по участию в ОДКБ, отметил, что, любая страна должна сама решить, как действовать в своих национальных интересах, и этот выбор будут уважать. Он добавил, что Армения не признала Нагорный Карабах и не включала его в свой состав. По этой причине претензии, что Организация не участвовала в карабахской войне, выглядят странно.