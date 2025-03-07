Москва, 7 марта, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Представители российского бизнеса встречались с главой торговой палаты Соединенных Штатов Америки в России Робертом Эйджи и обсуждали вопросы снятия ряда санкций. Об этом 7 марта рассказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Владимир Гердо/ТАСС

«Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении готовить «белую книгу». Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы, в частности, поддержали», — отметил Шохин.

Под «белой книгой» глава РСПП имеет в виду список, в котором указаны сферы, отмены санкций в отношении которых иностранный бизнес хотел бы в первую очередь.

Шохин добавил, что на встрече обсуждалась гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов и сфера, связанная с безопасностью граждан.

Кроме того, российский бизнес интересует возвращение банков в систему SWIFT и нормализация платежных отношений.

По мнению Шохина, сроки готовности «белой книги» могут совпасть со сроками предполагаемой встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

«Вообще говоря, Трамп заявил, что в течение полутора месяцев с Путиным встретится. Поэтому в марте бы хорошо подготовить её, чтобы не промахнуться, как говорится», — отметил он.

Он подчеркнул, что бизнесу в России есть что предложить при взаимодействии с США по вопросам снятия санкций. По мнению Шохина, у российской стороны «карты есть», но они пока «спрятаны в рукаве».

«Нам (сторонам РФ и США. — Прим. ред.) надо дать возможность попереговариваться. Нельзя раньше времени карты на стол, если в терминологии Трампа говорить», — сказал он.

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за последние несколько лет переговоры между представителями России и США. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал встречу делегаций позитивной. Он добавил, что на переговорах стороны обсуждали вопрос санкций, введенных против РФ. Российская сторона указала на то, что ограничения сильнее всего ударили по американским компаниям. Пока диалог по этой теме находится в начальной стадии.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что администрация США дала поручения Госдепу и минфину подготовить список санкций против РФ, которые могут быть смягчены. Отмечалось, что такой перечень якобы планируется обсудить во время переговоров по улучшению российско-американских отношений.

При этом 6 марта глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон «без колебаний» введет против России новые санкции, если это потребуется для урегулирования конфликта на Украине. Как считает глава минфина США, нынешняя администрация будет вводить «агрессивные и однозначные» санкции, которые позволят достичь максимального результата в краткосрочной перспективе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 марта отметил, что пока в США никто не объявлял о планах по отмене санкций против России. Представитель Кремля напомнил, что в последнее время появляется много сообщений о санкциях, одно фантастичней другого.

Путин неоднократно подчеркивал, что западные антироссийские санкции были направлены на ослабление страны, однако принесли обратный результат. Глава государства уточнял, что, вопреки введенным ограничениям, экономика России демонстрирует рост.