Санкт-Петербург, 7 марта, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Мобильное приложение «Подорожник» для оплаты проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга стало доступно для скачивания и использования. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

РИА Новости/Алексей Даничев

«Приложение разработано для удобства и экономии времени пользователей. С его помощью можно приобрести все виды билетов, включая месячные проездные для метро и наземного транспорта, 90-минутные или суточные. В дальнейшем добавим к этому списку льготные билеты», — приводятся слова губернатора.

Добавляется, что виртуальную карту пассажиры могут пополнять онлайн, без дополнительных действий — посещения точки продажи или активации билета не требуется. Кроме того, приложение позволяет просматривать историю платежей и поездок.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта пресс-служба Беглова сообщила о запуске оплаты проезда в метро по биометрии. Новый вид оплаты стал доступен на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». Предварительное тестирование системы шло на протяжении нескольких месяцев. Оплата по биометрии сочетает в себе современные банковские технологии с алгоритмами распознавания и открывает путь к «умной» системе оплаты проезда.