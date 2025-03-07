Москва, 7 марта, 2025, 14:22 — ИА Регнум. В Москве восстанавливается численность краснокнижных орхидей. Об этом сообщили биологи Департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

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Специалисты фиксируют восстановление численности редчайших орхидей на зеленых территориях столицы. Речь идет в первую очередь о таких видах, как любка двулистная, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский, которые все чаще можно увидеть в Москве.

«Благодаря влиянию Красной книги Москвы общество стало более восприимчивым к проблеме защиты дикой природы. Люди стали осознаннее подходить к вопросам сохранения окружающей среды, в частности, отказались от привычки собирать букеты из диких цветов, понимая их важность для экосистемы», — отметил кандидат биологических наук, ботаник, автор очерков в Красной книге Москвы Юрий Насимович.

Любка двулистная, или ночная фиалка, занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Это растение с красивыми белыми цветами вырастает до 20–50 сантиметров, а его цветы источают сильный приятный аромат в ночное время суток.

Такую орхидею можно встретить в национальном парке «Лосиный Остров», природно-историческом парке «Битцевский лес», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», а также на территории ТиНАО.

Дремлик болотный тоже занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Это многолетнее травянистое растение семейства орхидных. У него цветы кремово-белые с грязновато-фиолетовыми полосками, а в соцветиях по 6–12 цветков, у каждого из которых шесть разных по форме и яркости лепестков. Нектар дремлика обладает дурманящим свойством, что позволяет ему привлекать для опыления насекомых. Полусонные осы, шмели и муравьи, будучи не в силах стряхнуть с себя пыльцу, переносят ее на другой цветок.

Дремлик болотный растет на окраинах болот, лесных полянах, на прогалинах, в заболоченных лесах и на сырых лугах. В Москве это краснокнижное растение можно встретить на территории памятника природы «Тушинская чаша» (Сходненский ковш), в Куркинской пойме реки Сходни и в национальном парке «Лосиный Остров».

Другой краснокнижник второй категории редкости — пальчатокоренник балтийский. Это растение цветет с середины июня по середину июля. Оно встречается на тростниковом болоте и вдоль берега озера Бездонного на территории памятников природы «Серебряный бор», «Тушинская чаша» (Сходненский ковш), «Молжаниновское верховое болото», на Строгинском мысе, в национальном парке «Лосиный Остров» и еще примерно на 10 территориях внутри Московской кольцевой автомобильной дороги, в том числе на реке Котловке, где были замечены сотни цветущих экземпляров.