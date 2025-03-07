Москва, 7 марта, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Пользуясь случаем, я хочу всех женщин поздравить с наступающим 8 Марта», — произнес он.

Представитель Кремля пожелал хорошей солнечной весны.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта с предпраздничным поздравлением к женщинам обратился президент России Владимир Путин. Глава государства назвал праздник очень теплым, отметив, что в стране его отмечают с особым вниманием ко всем представительницам прекрасного пола — матерям, подругам, женам, сослуживцам.

Дарить женщинам подарки уже начали сотрудники полиции по всей России. На улицах городов, в медицинских и муниципальных учреждениях и на дорогах они дарят коллегам, прохожим и автомобилисткам цветы, читают стихи и желают здоровья.