Гавана, 7 марта, 2025, 14:18 — ИА Регнум. На Кубе собрали первый тестовый экземпляр автомобиля Ульяновского автозавода (УАЗ) модели «Патриот». Об этом 7 марта заявила газета «Известия» со ссылкой на источник.

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Отмечалось, что монтаж сборочной линии уже завершен специалистами завода EISA, проводится финальная настройка оборудования машины. Собранный внедорожник предназначался для отработки производственной технологии и контроля систем, уточнил источник.

Кроме того, по данным издания, полноценный запуск предприятия EISA в Гаване начнется в ближайшее время. Также планируется начать сборку моделей «УАЗ Пикап».

Как передавало ИА Регнум, 15 января президент компании Максим Соколов рассказал, что «АвтоВАЗ» в 2024 году увеличил экспорт автомобилей в четыре раза, превысив 21 тыс. штук и охватив более 20 стран. В числе стран, закупающих автомобили LADA, оказалась и Куба.

Решение наладить сборку автомобилей «УАЗ» на Кубе принято в 2023 году. Решение приняла межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Кубы. В стране было также ршено развернуть сеть сервисных центров по ремонту и обслуживанию этих автомобилей.