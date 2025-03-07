Вашингтон, 7 марта, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп проводит политику реализма и потому считает Украину пешкой в игре, которой можно пожертвовать во избежание вооруженного конфликта с Россией. Такое мнение 7 марта высказала обозреватель американской газеты The New York Times Фара Стокман.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Обозреватель отметила, что Трамп использует подход, при котором безопасность обеспечивается с помощью накапливания собственной силы и путем избегания столкновения с другими сильными игроками, а не с помощью продвижения демократической идеологии.

«Трамп хочет избежать войны с Россией. <…> Для Трампа Америка — великая держава, на которую Россия не посмеет напасть, а Украина — пешка, которой можно пожертвовать», — написала она.

По словам Стокман, для главы Белого дома самым важным является могущество страны, а не её идеология или деньги. Трамп верит в необходимость «доминировать над слабыми и уважать сильных», считает журналист.

«Эта стратегия стара как мир, она называется «реализм», — пояснила она.

Стокман считает, что в новой американской администрации поняли две вещи: что либеральный миропорядок был возможен только благодаря военной мощи США и что американцы больше не желают платить по чужим счетам.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Трамп заявил, что у Украины и России «нет другого выбора», кроме как начать мирные переговоры. По его словам, в переговорах США с Россией и Украиной в последние дни был достигнут «хороший прогресс».

Ранее, 4 марта, США приостановили военную помощь Украине. В Вашингтоне приняли такое решение после того, как в Белом доме прошла скандальная встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На ней американский лидер указал на неминуемость переговоров, а Зеленский выступил против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. После этого главу киевского режима выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 7 марта заявил, что Украина не будет извиняться перед США за конфликт Зеленского с Трампом в Белом доме. По утверждению Подоляка, лидер киевского режима в ходе этой встречи был прав «и по форме, и по содержанию».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия проводит спецоперацию для обеспечения своей безопасности. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона предпочитает дипломатические методы разрешения конфликта, но пока такие контакты с Киевом невозможны.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 5 марта заявил, что главной задачей России в отношении киевского режима остается нанесение максимального урона украинским формированиям на земле. Он подчеркнул, что спецоперация продолжается и Россия наступает.