Москва, 7 марта, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 160 военных на курском направлении. Об этом 7 марта сообщило Министерство обороны РФ.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 65 400 военных, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий.

Кроме того, были уничтожены 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, 10 транспортно-заряжающих машин, 119 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, девять РЛС противовоздушной обороны, 53 единицы инженерной техники, из них 21 машина разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта президент России Владимир Путин заявил, что солдаты 810-й бригады Вооружённых сил РФ освобождают «кусок за куском» российской земли в Курской области. Он назвал это соединение легендарным и добавил, что бойцы находятся на очень важном участке курского направления.

19 февраля Путин отметил, что российские бойцы наступают на позиции ВСУ по всей линии фронта и сообщил, что подразделения 810-й бригады пересекли границу со стороны Курской области и вышли на территорию Украины.