Москва, 7 марта, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Центральный банк России еще на полгода, до 9 сентября, сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Банк России пояснил, что такое решение связано с действующими против России санкциями, запрещающими отечественным финансовым институтам покупать наличные средства западных стран.

Согласно ограничениям, для россиян, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, будет сохранен лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на момент указанной даты. При этом сумма не должна будет превышать 10 тыс. долларов.

«Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях», — уточнили в регуляторе.

Помимо этого, ЦБ на полгода сохранил запрет банкам взимать с клиентов комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. При этом валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

В прошлый раз ЦБ продлевал ограничения на снятие наличной иностранной валюты 6 сентября. Отмечалось, что положение действует независимо от валюты вклада.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 февраля 2022 года подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции. Они, в частности, предполагают введение ограничений на операции с иностранными валютами.

В апреле 2023 года Путин, комментируя запрет на вывоз капитала из России, отметил, что благодаря этой мере удалось снизить угрозы для финансовой системы страны и укрепить её стабильность.