* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 марта, 2025, 14:26 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 7 марта подожгли дверь квартиры, которая предположительно принадлежит рэперу Ивану Алексееву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известному под псевдонимом Noize MC. Об этом рассказал поджигатель, представившийся «пианистом».

Алексей Филиппов/РИА Новости Иван Алексеев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В беседе с «Известиями» он уточнил, что совершил поджог из-за недовольства выступлением музыканта в футболке, на которой написано название украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Привет врагу и предателю Ване Noize MC от пианиста», — написали поджигатели на стене около двери.

Соседи рассказали, что собственницей квартиры на самом деле является девушка музыканта, а не он сам. При этом, по данным издания, в полицию обратился непохожий на Noize MC мужчина, который представился владельцем жилья.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля пироманы из банды «пианиста» подожгли дверь квартиры, в которой до свего отъезда из России жил Егор Бортник (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известный как Лева «Би-2». Свои действия поджигатель назвал подарком на День защитника Отечества. Около двери рокера также была написана фраза: «Привет врагу и предателю Леве».