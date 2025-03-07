Москва, 7 марта, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявляет об отсутствии выбора у России и Украины в вопросе заключения мирной сделки, потому что ему надо продемонстрировать свою жесткость на фоне обвинений в работе на Москву. Об этом в пятницу, 7 марта, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Россия и Украина хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта, поскольку «у них нет выбора». Президент США добавил, что Россия хочет заключить сделку определенным другим образом, который знает только он.

Такое поведение Трампа обусловлено многими факторами, один из которых — это повсеместный прессинг, уверен эксперт. Он объяснил, что и в Европе, и в США противники Трампа активно пытаются протолкнуть всем идею о том, что якобы республиканец является российским агентом и все его действия направлены в угоду Москве.

«Поэтому, конечно, ему надо некоторую такую жесткость демонстрировать. То, что он не будет уступать. То, что он всех заставляет сидеть за столом переговоров посредством силы. То есть он такой как бы главный драйвер этого переговорного процесса. Следовательно, получит все вот эти очки, если Россия и Украина решат свои проблемы», — сообщил политолог.

Блохин рассказал, что Трамп просто преподносит себя таким жёстким, чтобы подтвердить свои позиции. В случае, если бы президент США вообще не делал никаких заявлений, то тема с обвинениями о якобы работе на Кремль приобрела бы огромные масштабы, заявил собеседник агентства.

«Что касается отсутствия выбора Украины, то понятно, Европе трудно будет восполнить часть американской помощи и именно военную компоненту. И так Украина проблемно справлялась уже под занавес президентства бывшего главы США Джо Байдена. Ещё при совместном действии США и Европы эту помощь киевскому режиму трудно координировали», — указал Блохин.

Политолог считает, что во всех ситуациях есть выбор, даже в самых непростых. Он напомнил, что у Украины был выбор подписать мирные соглашения в Стамбуле в 2022 году, что позволило бы не потерять территории и большую часть населения. Однако теперь, лишившись половины всей военной помощи, американских разведданных, Киеву понесет значительный ущерб.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к завершению боевых действий и переговорам с Москвой.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

5 марта во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что приостановка военной помощи киевскому режиму необходима для пересмотра ее эффективности в вопросе урегулирования конфликта. В этот же день Вашингтон запретил Великобритании снабжать Украину американскими разведданными.

6 марта спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта. Келлог подчеркнул, что у Белого дома возникает вопрос к Украине, насколько Киев серьезно настроен в стремлении к обсуждению мира. При этом спецпосланник Трампа уточнил, что, несмотря на приостановку военной помощи США, Украина располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до лета 2025 года.