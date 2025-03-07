* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 7 марта, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Останкинский суд Москвы 7 марта отправил под домашний арест студентку по делу о вербовке людей в «Русский добровольческий корпус» (РДК — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Полине Костиковой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в суде.

Отмечается, что первокурснице Российского университета просвещения вменяется участие в деятельности террористической организации. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

По информации Telegram-канала Baza, Костикова, уехав из России в 2022 году, вступила в ряды организации «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и начала вербовать новобранцев в РДК. В июне 2024 года она вернулась в Россию, поступила в вуз и продолжила вербовать молодых людей уже на российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, Росфинмониторинг 15 апреля 2024 года внес РДК в перечень террористических организаций. Формирование входит в состав украинской армии. Его участники причастны к вооруженным атакам на Брянскую и Белгородскую области. Основатель РДК Денис Капустин (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по статье о госизмене и террористической деятельности.