Новый Оскол, Белгородская область, 7 марта, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Шесть сотрудников агропромышленного холдинга «Мираторг» погибли в ДТП в Белгородской области. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба компании.

Telegram/Настоящий Гладков

«С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 06.03.25 г. в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании», — говорится в сообщении на сайте холдинга.

Предприятие выразило соболезнования родным и близким погибших. Компания также обещает оказать всю необходимую помощь пострадавшим для лечения и реабилитация.

Отмечается, что правоохранители продолжают выяснять обстоятельства дорожной аварии.

Как передавало ИА Регнум, ДТП в Белгородской области произошло вечером 6 марта на участке автодороги Ольховатка — Беломестное. Столкнулись два автобуса, в одном из которых ехали 11 человек.

На место аварии приехали губернатор Вячеслав Гладков и начальник главного регионального управления МЧС Сергей Потапов. Глава региона сообщил, что также пострадали четыре человека, их госпитализировали.