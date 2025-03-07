Вашингтон, 7 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) без американской помощи не смогут противостоять ударам российского оперативно-тактического комплекса «Искандер». Об этом 6 марта написало издание The National Interest.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Поскольку украинская ПВО истощена без поставок из США, аналитики предвидят в ближайшие месяцы новые атаки… И в результате них погибнет больше украинских военных и иностранных инструкторов», — говорится в материале.

Отмечается, что с каждым днём украинская армия слабеет из-за нехватки военных поставок, высоких потерь и политической неопределённости в Киеве.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта российские военные нанесли удар комплексом «Искандер-М» по полигону ВСУ в Днепропетровской области. В результате было уничтожено до 150 военных противника, в том числе до 30 иностранных инструкторов.

4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву. На следующий день Белый дом запретил Лондону снабжать киевский режим американскими разведданными. Это произошло после конфликта в Белом доме 28 февраля между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Затем глава ЦРУ Джон Рэтклифф, подтвердивший приостановку передачи американских разведывательных данных Украине, уточнил, что такая мера нужна, чтобы призвать все стороны «к ответственности за установление мира». Тем не менее он допустил, что ведомство вскоре может возобновить передачу.