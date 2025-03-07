Лос-Анджелес, США, 7 марта, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Американская актриса и продюсер Памела Бах-Хассельхофф умерла в Лос-Анджелесе на 63-м году жизни. Об этом 6 марта сообщил портал TMZ со ссылкой на источники среди правоохранителей.

w87/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Памела Бах-Хассельхофф

«Памела Бах-Хассельхофф умерла… Памеле было 62 года», — говорится в публикации.

Отмечается, что родственники актрисы начали беспокоиться, когда она перестала выходить на связь. Прибывшие в дом Бах-Хассельхофф медики зафиксировали факт ее смерти. По версии правоохранителей, актриса совершила суицид.

У актрисы остались две дочери от бывшего мужа, актера Дэвида Хассельхоффа, и внучка. Памела и Дэвид состояли в браке с 1989 по 2006 год.

Бах-Хассельхофф родилась 16 октября 1963 года в Талсе (штат Оклахома). Она снялась в таких сериалах как «Рыцарь дорог» (1982–1986), «Супермальчик» (1988–1992) и «Спасатели Малибу» (1989-2001) и нескольких художественных фильмах.