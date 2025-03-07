Киев, 7 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Украина не будет извиняться перед Соединенными Штатами Америки за конфликт главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме. Об этом 7 марта заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, Зеленский во время переговоров с Трампом был прав «и по форме, и по содержанию». Подоляк уточнил, что глава киевского режима пытался донести до администрации американского лидера, что без давления на Россию не получится добиться мира.

«Добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно. Без принуждения России невозможны мирные переговоры. Наш президент неустанно объясняет нашим партнерам, что это за <конфликт> и кто его спровоцировал. Поэтому мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было», — заявил Подоляк в беседе с изданием Le Point.

Ранее, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча президента США с главой киевского режима. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, а Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Лидер киевского режима также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурные слова.

3 марта Трамп заявил, что Зеленскому следует проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. В этот же день высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Зеленский должен извиниться перед администрацией Трампа на камеру, чтобы вернуться к переговорам.

4 марта военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США поддержку Украины, зависит только от Трампа.

Позже Зеленский написал в соцсети X, как ему досадно из-за того, что встреча с Трампом «пошла не так». Глава киевского режима заверил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.

По мнению издания The New York Times, президент США, по-видимому, благосклонно отнесся к словам Зеленского, но оставил в силе решение о приостановке помощи Украине.