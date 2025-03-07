Краснодар, 7 марта, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Ущерб по уголовному делу замначальника управления по охране культурного наследия администрации Краснодарского края превысил 320 млн рублей. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

СУ СК России по Краснодарскому краю

Установлено, что при исполнении обязанностей чиновница лично подписала и поспособствовала подписанию приказов об изменении границ объекта культурного наследия регионального значения «Санаторий им. Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали № 3206, 3183».

Отмечается, что обвиняемая также способствовала согласованию разрешения на строительство коммерческой организацией многоэтажного комплекса на территории объекта культурного наследия. В последующем апартаменты были проданы физическим и юридическим лицам.

В СК уточнили, что доверенному лицу фигурантки за её противоправные действия была предоставлена возможность покупки девяти помещений площадью от 73 кв. м до 391 кв. м по заниженной стоимости.

«Указанными действиями причинен существенный ущерб на сумму, превышающую 320 млн рублей. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Фигурантке предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, 7 марта «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что в Краснодарском крае задержана замглавы управления госохраны объектов культурного наследия Нателла Бирюкова. Её доставили в управление СК. Правоохранители также провели обыск на её рабочем месте.