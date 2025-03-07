Киев, 7 марта, 2025, 13:38 — ИА Регнум. В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что украинские формирования впервые применили полученные от Франции истребители Mirage-2000.

Michael Varaklas/AP/TASS

Отмечается, что средства противовоздушной обороны украинских войск утром 7 марта отражали массированный удар.

«Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении <…> атаки», — говорится в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля глава минобороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что первая партия французских истребителей Mirage-2000 прибыла на Украину. По его словам, французская сторона нескольких месяцев обучала украинских пилотов управлению этими машинами.

Американский журнал Military Watch Magazine 7 февраля написал, что поставленные Украине истребители Mirage по своим основным характеристикам уступают российским боевым самолетам Су-30СМ и Су-35С. Отмечалось, что из-за этого, вероятнее всего, украинские пилоты французских самолетов будут избегать воздушных боев и вместо этого сосредоточатся на применении средств поражения «воздух — земля» на большой дальности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 февраля заявила, что поставки французских истребителей Mirage-2000 на Украину лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и самой украинской стороны. Дипломат пояснила, что созданный западными странами киевский режим требует все больших финансовых вложений и вооружения, осознавая, что ситуация зашла в тупик.