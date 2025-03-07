Краснодар, 7 марта, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ определило вариант утилизации мазута с затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», 15 декабря севших на мель в Керченском проливе. Об этом 7 марта рассказал вице-премьер РФ Виталий Савельев.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«На сегодняшнем заседании комиссии было рассмотрено пять основных вариантов утилизации мазута с затонувших фрагментов танкера «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212» из множества ранее представленных предложений. Минтрансом определен один вариант работы, который сейчас проходит необходимые согласования в федеральных органах власти», — сказал Савельев во время заседания правительства РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951805" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Завершены работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239»

Ранее, 7 марта, Минтранс сообщил, что работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239» завершены. Специалисты демонтировали всю надстройку танкера, в том числе внутренние помещения. Затем начался самый сложный этап операции — разделка подводной части «Волгонефти-239». Судно постепенно вытаскивали на берег и резали по частям.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошел разлив нефтепродуктов. В результате происшествия погиб один человек.

К мероприятиям по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которые проводит МЧС, также были привлечены более 32,5 тыс. волонтеров, представителей молодежных движений и граждан из 20 регионов страны.

18 февраля Савельев доложил президенту РФ Владимиру Путину,что в конце января была завершена откачка мазута из кормовой части «Волгонефти-239». Всего откачали более 1,4 тыс. тонн мазута. Он подчеркнул, что всё это время Роспотребнадзор ведет на месте мониторинг качества воздуха, воды и почвы, а Росрыболовство контролирует безопасность рыбы. Росприроднадзор участвует в проверках организаций, занимающихся утилизацией отходов, отметил вице-премьер.

Минтранс 4 марта сообщил, что утилизацию кормы «Волгонефти-239» планируется завершить с опережением графика. Специалисты демонтировали 85% кормовой части танкера, более 600 т металла отправлено на переработку.