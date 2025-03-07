Москва, 7 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы, затрагивающие обеспечение внутренней стабильности страны.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого поступательного развития России по целому ряду направлений», — произнес глава государства.

Первым свой доклад представит министр юстиции Константин Чуйченко.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года Путин заявил, что все ветви власти в России должны действовать так, чтобы прежде всего обеспечить интересы граждан страны. По его словам, необходимо создание условий для дальнейшего стабильного и устойчивого развития российской экономики, на базе которой решаются социальные вопросы.

В феврале Путин отметил, что в 2025 году перед правительством России стоит задача по снижению инфляции и по выходу на траекторию устойчивого роста экономики. Он подчеркнул, что в стране темпы экономического роста превысили показатели США и других развитых государств, а также превысили прогнозы правительства.