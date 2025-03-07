Москва, 7 марта, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе, участвовавший в создании телевизионной программы «Человек и закон», умер в Москве на 88-м году жизни. Об этом 7 марта сообщил телеканал «Россия — Культура» со ссылкой на близких режиссера.

Кадр из видео Вахтанг Микеладзе

Причину смерти в окружении режиссера не уточнили.

Микеладзе родился 16 июня 1937 года в Москве. В том же году его семью выслали в Южный Казахстан. В 1965-м Микеладзе окончил ВГИК по специальности «режиссер документального кино».

Микеладзе работал в Тбилиси на студии научно-популярных и документальных фильмов.

В 90-х режиссер создал студию «Эко-фильм» в Москве, где являлся художественным руководителем и президентом. С 1995 года работал в телекомпании «РТС», участвовал в создании программы «Человек и закон» (ОРТ). Автор и режиссер цикла «Документальный детектив». Призер Лейпцигского фестиваля за фильм «Серые цветы», лауреат Госпремии и премии Ленинского комсомола.

За свою режиссерскую карьеру создал более 2,5 тыс. фильмов и получил более 500 наград, премий и призов. В компании «Синтез-интегра» Микеладзе режиссировал фильмы «Умереть в Сталинграде» (2014), «Эрмитаж. Пульс жизни» (2014), «Кровавые листья сакуры» — о Русско-японской войне, «Дорога Игоря Найвальта» (2021), цикл «Бессмертный полк» — по заказу телеканала «Звезда».

Программа «Человек и закон» выходит в эфир с 1970 года. Основные темы — борьба с организованной преступностью, расследования о коррупции в высших эшелонах власти, криминальные истории. Уже на раннем этапе проект прославился своими журналистскими расследованиями и разоблачениями, которые зачастую приводили к возбуждению уголовных и гражданских дел.