Москва, 7 марта, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры военно-промышленного комплекса Украины, нанесенный 7 марта российской армией, не является ответом на план президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Его в ходе пресс-конференции попросили прокомментировать заявления некоторых европейских аналитиков о связи ударов и инициативой французского лидера. Песков не согласился с таким мнением.

«Наши военные продолжают специальную военную операцию, в рамках этой операции поражают объекты, связанные с ВПК, связанные с производством оружия на Украине», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В ночь на 7 марта российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по энергообъектам украинского ВПК. Все намеченные цели были поражены.

Как передавало ИА Регнум, Макрон 2 марта сообщил, что Франция вместе в Великобританией разработали план по Украине, который предполагает установление на месяц перемирия в воздухе и на море. За это время на украинскую территорию планируется ввести европейских миротворцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта назвала абсолютно неприемлемым размещение иностранных войск на Украине. Истинным намерением Парижа и Лондона является попытка дать украинским войскам передышку и не допустить обвала фронта ВСУ, отметила она. Дипломат напомнила, что экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель признались, что выступали гарантами по Минским соглашениям в 2015 году, чтобы выиграть время для вооружения киевского режима.