Москва, 7 марта, 2025, 13:03 — ИА Регнум. России необходимо обеспечить свою безопасность, с этими целями проводится спецоперация на Украине. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Станислав Красильников/РИА Новости

«У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы для этого проводим специальную военную операцию», — сообщил представитель Кремля.

Он также отметил, что Москва предпочитает дипломатические методы разрешения конфликта, однако на данный момент такие контакты с киевским режимом невозможны.

«В условиях, когда та же Украина отказывается от диалога и, более того, юридически запрещает для себя такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить наши интересы», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в феврале глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что нужно устранить первопричины конфликта на Украине, а именно — расширение НАТО на Восток. Он также обозначил, что политика киевского режима по истреблению всего русского: языка, культуры, СМИ и канонического православия — неприемлемы для России.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин неоднократно выражал готовность к переговорам по установлению перемирия на Украине. Вместе с тем российский лидер заявлял, что глава киевского режима Владимир Зеленский самостоятельно запретил себе вступать в диалог с Москвой и подписал соответствующий указ в 2022 году. Более того, во время переговоров 28 февраля в Белом доме Зеленский отверг предложения президента США Дональда Трампа и высказался против прекращения огня и перемирия на Украине.