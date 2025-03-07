Москва, 7 марта, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Необходимая безопасность военных Вооруженных сил России в сирийской Латакии, где ранее начались столкновения между сторонниками экс-президента страны Башара Асада и силами нового правительства Сирии, обеспечивается на должном уровне. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Андрей Грязнов/ТАСС

«Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне», — рассказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков также воздержался от комментариев по поводу действий сирийской армии, так как в Кремле не знают всех деталей происходящего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками Асада и силами нового правительства страны. В результате этого погибли 28 протестующих из числа сторонников экс-главы республики.

В Латакии из-за беспорядков позднее в этот же день был введен комендантский час. Также в административном центре провинции были развернуты силы безопасности, после чего в квартале Эз-Зираа и в районе управления уголовного розыска произошли ожесточенные перестрелки. Затем в город вошли лояльные новому правительству части армии Сирии для борьбы с ополченцами из числа сторонников Асада.

Песков 4 марта заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не собирается лично встречаться с новым руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа. До этого, 12 февраля, глава государства провел телефонные переговоры с новым сирийским руководителем.

В начале декабря 2024 года группировки вооруженной оппозиции начали масштабное наступление на правительственные силы. Позднее, 8 декабря, сирийская армия оставила Дамаск и боевики заявили о переходе власти в их руки. Асад сложил полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в России.