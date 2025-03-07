Москва, 7 марта, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в период с 1 по 7 марта освободили от Вооружённых сил Украины (ВСУ) четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что бойцы войсковой группировки «Центр» взяли под контроль село Андреевка, а также улучшили тактическое положение. Отряды группировки войск «Восток» освободили села Скудное и Привольное, а также поселок Бурлацкое.

Общие потери ВСУ за неделю составили более 10 375 человек, 14 танков и другая боевая техника. В плен сдались 35 украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, ВС РФ за неделю с 22 по 28 февраля освободили восемь населенных пунктов. Под контроль были взяты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина в Курской области, Новолюбовка в Луганской Народной Республике, Тополи в Харьковской области, Улаклы и Новоандреевка в ДНР.

21 февраля российские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в ДНР. 20 февраля первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что ВС РФ в общей сложности освободили 75% территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а в ЛНР осталось освободить менее 1% территории.