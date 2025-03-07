Москва, 7 марта, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вникает во все проблемы участников специальной военной операции. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Михаил Метцель

По словам спикера Кремля, такие встречи, как прошедшая в московском центре «Защитники Отечества», необходимы, чтоб отдать дань уважения героям СВО.

«Для президента, конечно, прямое общение необходимо, наверное, в первую очередь для того, чтобы из первых рук получать информацию о тех проблемах, которые необходимо очень быстро решать для наших героев, для семей наших героев», — сказал представитель Кремля.

Отдельно Песков напомнил слова главы государства о том, что в реальной жизни возникают житейские проблемы, которые трудно заранее представить, но при озвучивании легко решить. Президент оперативно дает необходимые поручения, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Путин перед встречей с подопечными и сотрудницами фонда «Защитники Отечества» осмотрел Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Глава государства ознакомился с зоной первичного приёма посетителей, зоной досуга и зоной адаптации — демонстрационно-тренировочным пространством для маломобильных подопечных.

Президент поддержал создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. В российских регионах активно развернута работа по поддержке участников спецоперации и их родных, губернаторы работают с душой, все «заряжены», подчеркнул он.

В декабре прошлого года Путин назвал повышение социальных гарантий российским военнослужащим важнейшей задачей государства. В 2024 году ежедневно в среднем более 1000 человек поступали на военную службу по контракту, и соцгарантии для военных должны постоянно укрепляться, развиваться, отметил российский лидер.