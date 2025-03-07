Москва, 7 марта, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Россия находится в контакте США по подготовке к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но новых подробностей пока нет. Об этом 7 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Alex Brandon/AP/TASS

Представителя Кремля попросили прокомментировать заявление спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа о том, что США уведомили Россию о составе своей делегации на переговорах с Украиной.

«Пока нам нечего сообщить нового. Мы имеем определенные контакты с американцами, продолжаем. Как только появится новая информация, мы её сразу опубличим. Но пока нечего сообщить», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Уиткофф заявил, что США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах с Украиной об урегулировании конфликта. Он сообщил, что встреча с украинской стороной пройдёт в Саудовской Аравии — в Эр-Рияде или Джидде. По его словам, цель в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности».

6 марта Bloomberg написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечалось, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

Спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что у Белого дома возникает вопрос, насколько Киев серьезно настроен в стремлении к обсуждению мира.